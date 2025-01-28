دبا الحصن يحدد بطل الشتاء بين الشارقة وشباب الأهلي

رغم انتهاء الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين، إلا أن لقب «بطل الشتاء» لا يزال حائراً بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي بسبب المباراة المؤجلة لـ «الفرسان» أمام دبا الحصن، والمقررة يوم 4 فبراير المقبل.

ويدور صراع ثنائي بين الشارقة وشباب الأهلي على صدارة دوري أدنوك للمحترفين، حيث انحصر سباق اللقب إلى حد كبير بين الفريقين بعد ابتعادهما بفارق مريح عن بقية المنافسين، إذ يتصدر الشارقة الترتيب برصيد 34 نقطة من 13 مباراة، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الذي لديه مباراة مؤجلة.

ومثلما سيكون لدبا الحصن دور في تحديد بطل الشتاء، ليس فقط بسبب مواجهته لشباب الأهلي في المباراة المؤجلة، وربما سيلعب دوراً مهماً في الجولة الـ 14 عندما يواجه في انطلاقة الدور الثاني، فريق الشارقة، يوم الجمعة المقبل على ملعب الأخير، ثم يواجه «الفرسان» بعدها بأيام قليلة، إذ رغم الفوارق الفنية الهائلة مع دبا الحصن إلا أنه أصبح عنصراً مشتركاً بمواجهتيه مع الشارقة وشباب الأهلي في تحديد الصدارة واللقب الشرفي.

ونتيجة انحصار الصراع على لقب الدوري هذا الموسم بين الشارقة وشباب الأهلي، فإن دوري المحترفين سيواصل الحفاظ على تقاليده بأن يحرز الدرع الفريق الحاصل على لقب بطل الشتاء أو وصيفه عقب نهاية الدور الأول.

وحصد بطل الشتاء لقب دوري المحترفين في 11 موسماً من أصل 16 في عصر الاحتراف، بينما لم يتوج بطل الشتاء بلقب الدوري في 4 مواسم، فيما ألغي موسم 2020 - 2019 بسبب جائحة كورونا وحصل على لقب بطل الشتاء حينها شباب الأهلي.

ويعد العين أكثر الفرق حصولاً على لقب بطل الشتاء الشرفي مع نهاية الدور الأول بـ 7 مرات، ثم الجزيرة في 4 مواسم، يليه شباب الأهلي في 3 موسما، علماً بأنه تصدر المسابقة بنهاية الدور الأول في الموسم الملغي.

ونال الوصل لقب دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، وكان قد توج كبطل للشتاء بتصدره الدور الأول من المسابقة برصيد 33 نقطة أمام شباب الأهلي الوصيف بـ 27 نقطة.

وفي أول مواسم الاحتراف 2009 - 2008 تصدر الجزيرة الدور الأول، وفاز شباب الأهلي بلقب الدوري، في الوقت الذي تكرر فيه نفس الأمر في الموسم التالي 2009 - 2010، وجاء الجزيرة كبطل للشتاء ولكن توج الوحدة باللقب في النهاية.

وللموسم الثالث على التوالي في الاحتراف 2011 - 2010 واصل الجزيرة تصدره الدوري مع نهاية الدور الأول، إلا أنه نجح في أن يتوج بلقب الدوري الأول في تاريخه.

وحصل العين على لقب بطل الشتاء في موسمي 2012 - 2011 و2013 - 2012 ونال درع الدوري، وشباب الأهلي موسم 2014 - 2013، والجزيرة حصد لقب بطل الشتاء موسم 2015 - 2014 ولكن العين هو الذي توج بالدرع.

وحصل العين على لقب بطل الشتاء موسم 2015 - 2016، ثم توج شباب الأهلي بالدرع، وجمع الجزيرة بين اللقب والدرع موسم 2016 - 2017، والعين موسم 2018 - 2019، والشارقة موسم 2019 - 2020، ونال الشارقة لقب بطل الشتاء موسم 2020 - 2021، إلا أن الجزيرة هو الذي توج بالدرع، وجمع العين بين بطل الشتاء والدوري في موسم 2021.

وتكرر الأمر في الموسمين الماضيين عندما توج شباب الأهلي في 2023 - 2022 والوصل في 2024 - 2023 بلقب بطل الشتاء ولقب دوري أدنوك للمحترفين.