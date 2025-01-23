7 إقالات بدوري الهواة.. وبدر طبيب ثالث مدرب للصقور

تواصل مسلسل إقالات المدربين بدوري الهواة بعدما وصل العدد إلى 7 منذ انطلاقة موسم دوري الدرجة الأولى في سبتمبر الماضي، وشهدت الجولتان الأخيرتان من المسابقة رحيل 3 مدربين بدءاً بالدكتور عبدالله مسفر مدرب دبا الفجيرة الذي حل بديلاً عنه مواطنه محمد الخديم، واستغنى نادي الإمارات عن مدربه المصري طارق السيد ليغادر فاسحاً المجال للمدرب الوطني بدر طبيب، كما تم الاستغناء عن المدرب الوطني عبدالغني نوح مدرب «غلف اف سي» بسبب تراجع نتائج الفريق ولا يزال البحث جارياً عن البديل.

وكان نادي العربي قد افتتح مسلسل «الإقالات» بعد مرور الجولة الأولى على انطلاقة مسابقة الدوري واستغنائه عن المدرب بدر طبيب لاختلاف الآراء بينه وبين إدارة النادي التي تعاقدت حينها مع المدرب البحريني عيسى السعدون، وتبع طبيب المدرب الصربي داركو المدير الفني لفريق الإمارات والذي لم يستمر طويلاً مع الصقور لتتم الاستعانة بطارق السيد ويخلفه بدر طبيب مدرباً ثالثاً للصقور منذ انطلاقة الموسم. وفي أروقة الحمرية فإن مجلس الإدارة تعاقد مع المدرب الوطني عيد باروت خلفاً للروماني ايلي ستانلي.