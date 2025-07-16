يامال يرتدي الرقم 10 في برشلونة

وقع لامين يامال نجم برشلونة الشاب، اليوم "الأربعاء"، على تمديد عقده مع النادي حتى 2031، وتسلم أيضا القميص رقم 10 الذي سبق أن ارتداه العديد من أساطير النادي مثل ليونيل ميسي.

وقع يامال العقد المتفق عليه منذ مايو الماضي بحضور عائلته ومسؤولي النادي، وتسلم القميص المميز من خوان لابورتا رئيس النادي.

وورث "لامين" القميص رقم 10 من أنسو فاتي الذي انتقل معارا إلى موناكو الفرنسي خلال الصيف الجاري.

وارتدى ميسي القميص الشهير بين عامي 2008 و2021، علما بأن يامال سار أيضا على نهج النجم الأرجنتيني بارتداء القميص رقم 19.

وقع لامين يامال أول عقد احترافي في 2023 لمدة ثلاث سنوات فقط نظرا لصغر سنه، علما بأنه احتفل بعيد ميلاده الثامن عشر يوم الأحد الماضي.

انضم يامال إلى أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة التابعة لنادي برشلونة ببلوغه 5 أعوام، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في أبريل 2023 عندما كان عمره 15 عاما.

وأصبح يامال من أبرز نجوم كرة القدم، حيث ساهم في تتويج منتخب إسبانيا بلقب أمم أوروبا "يورو 2024"، وقاد برشلونة للفوز بثلاثية الدوري وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني في الموسم الماضي.

وأشار الموقع الرسمي لبرشلونة إلى أن يامال أحرز 25 هدفا مع 28 تمريرة حاسمة في 106 مباريات منها 18 هدفا و21 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي.

قال يامال في مؤتمر صحفي مساء "الأربعاء" "سأحاول أن أشق طريقي الخاص، لكن بالتأكيد كل الأطفال يتمنون أن يكونوا مثل هؤلاء الأساطير الذين ارتدوا هذا القميص، لقد كانوا لاعبين رائعين وأساطير، وأتطلع للسير على خطاهم".

أضاف اللاعب الشاب "هدفي هو مواصلة الفوز والتطور، برشلونة هو بيتي والنادي الذي قضيت فيه حياتي، أنا هنا منذ كنت طفلا عمره 7 سنوات".

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن برشلونة أعلن عن هذه الخطوة وسط انتقادات عنيفة يتعرض لها اللاعب لاستعانته بفنانين أقزام لإحياء حفل عيد ميلاده الصاخب، يوم الأحد الماضي. وأضافت أن نجم برشلونة تجنب إثارة الجدل.

وأتم يامال "أعمل في برشلونة، ولكن عندما أكون خارج مقر التدريبات أحاول الاستمتاع بحياتي قدر الإمكان، لا ألتفت للانتقادات والإشادات طالما لا تأتي من عائلتي أو المقربين مني".





