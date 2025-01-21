ميلانيتش: انتصارات أندية الإمارات حفّزتنا على الفوز

أبدى السلوفيني، داركو ميلانيتش، مدرب الوحدة سعادته بفوز فريقه بكأس التحدي في السوبر الإماراتي - القطري، مؤكداً أهمية اللقب للعنابي في الموسم الحالي، وعلى حساب منافس صعب وقوي، في مباراة شهدت حماسة وندية بين الفريقين.

وقال: «إن الوحدة خاض المباراة تحت ضغط كبير نتيجة النتائج الإيجابية، التي حققتها أندية شباب الأهلي والنصر والوصل في بطولات السوبر، مشيراً إلى أن هذه الانتصارات المستحقة جعلت الوحدة هو الفريق الباقي، الذي كان يتعين عليه تحقيق الانتصار لإكمال الرباعية.

وأضاف: «قدمنا وجهين مختلفين على مدار التسعين دقيقة، حيث عانينا كثيراً على مستوى الأداء في شوط المباراة الأول، ولكن الفريق تحسن في الشوط الثاني، ولعبنا كرة قدم هجومية، واستطعنا خلق العديد من الفرص أمام مرمى الوكرة، ونجحنا في تسجيل هدف التعادل، وكان بمقدورنا تسجيل أهداف أخرى لولا سوء التوفيق، وفي النهاية استحق الوحدة الفوز بالبطولة أمام منافس جيد للغاية».

وعما إذا كان يرى أن كأس السوبر الإماراتي - القطري بمثابة إنقاذ لموسم الوحدة قال: «وظيفتي تطوير أداء اللاعبين خصوصاً العناصر الشابة، بالطبع مع الفوز بهذا اللقب يمنحنا المزيد من الثقة في العمل، ويبرهن على أن الفريق يسير بشكل جيد، ولكن لا ينبغي علينا اعتبار أن الموسم انتهى، وأن نواصل بقوة أكبر لأن الموسم لا يقتصر على هذه البطولة فقط».

وتابع: «سنواصل تحضيراتنا خاصة أن لدينا مباراة صعبة ومهمة أمام البطائح في الدوري، وليس لدينا وقت كافٍ، ويمكن اعتبارها بمثابة تحدٍ بالنسبة لنا، للعودة إلى النتائج الإيجابية في الدوري».

وشدد ميلانيتش على أن الوحدة فريق يملك الدافع للظهور بأفضل مستوى يرضي جماهيره، وأن الدوري الإماراتي دوري قوي للغاية، وأي فريق يحتاج إلى القتال في كل مباراة لنيل نقاطها الثلاث، وبالتالي مشوار الدوري لا يزال طويلاً، حيث لم يمضِ منه سوى الدور الأول فقط.

وكشف ميلانيتش عن أنه قدم تقريره الفني إلى إدارة شركة كرة القدم فيما يتعلق باحتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، وقال: «هناك مناقشات مستمرة مع الإدارة حول احتياجات الفريق، ولكن من المبكر الحديث عن أي مغادرة أو قدوم أي لاعب الآن إلا بعد أن تتضح الصورة تماماً، وكل الاحتمالات واردة، وسنرى ما سيحدث في الفترة القليلة المقبلة».