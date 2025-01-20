قرعة كأس الملك.. ريال مدريد أمام ليجانيس وبلنسية ضد برشلونة

يواجه ريال مدريد منافسه المحلي المتواضع ليجانيس فيما يحل برشلونة ضيفاً على بلنسية في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد سحب القرعة اليوم الاثنين.

ويستضيف أتليتيكو مدريد فريق خيتافي في مباراة أخرى بالعاصمة الإسبانية، بينما يلتقي ريال سوسيداد مع أوساسونا.

وستقام المباريات في بين الرابع والسادس من فبراير المقبل.

وتركت القرعة الفرصة متاحة لإقامة مباراة قمة بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي الكأس، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ أكثر من عقد من الزمان.

والتقى ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 18 مرة، وتفوق ريال مدريد في 11 مباراة بينما حقق النادي الكتالوني سبعة انتصارات، بينها مواجهتهما الأخيرة، في نهائي 2014 في بلنسية.

ومع ذلك، سحق برشلونة ريال مدريد في مباراتين جمعتهما الموسم الحالي، إذ حقق فوزاً 4-صفر في سانتياجو برنابيو بالدوري في أكتوبر تشرين الأول الماضي وتفوق 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسبانية في السعودية الأسبوع الماضي.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، متقدماً بنقطتين على أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتأخر برشلونة صاحب المركز الثالث بفارق سبع نقاط.





