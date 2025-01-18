صدارة أتلتيكو مدريد للدوري الإسباني في خطر بعد الخسارة أمام ليجانيس

تلقى أتلتيكو مدريد خسارة مفاجئة على أرض مضيفه ليجانيس صفر/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت تلك الهزيمة لتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة في المركز الأول، لتصبح الصدارة مهددة، حيث سيلعب ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 43 نقطة مع لاس بالماس، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

كما يبتعد أتلتيكو مدريد عن برشلونة صاحب المركز الثالث، بفارق ست نقاط، وسيكون بمقدور الفريق الكاتالوني تقليص الفارق في حال فوزه على مضيفه خيتافي اليوم السبت.

وكانت تلك الهزيمة هي الثانية لأتلتيكو مدريد هذا الموسم، وقد أوقفت الخسارة أمام ليجانيس مسيرة من الانتصارات لأتلتيكو دامت لثماني مباريات متتالية.

على الجانب الآخر، رفع ليجانيس رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسجل ماتيا ناستاسيتش هدف المباراة الوحيد لفريق ليجانيس في الدقيقة 49.

وأهدر أنطوان جريزمان ضربة جزاء لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 89، ليفوت على فريقه فرصة الخروج ولو بنقطة من المباراة.