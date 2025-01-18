ليفربول يحقق فوزاً ثميناً على مضيفه برينتفورد

سجل داروين نونيز مهاجم ليفربول هدفين في توقيت قاتل ليمنح فريقه ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه برينتفورد بنتيجة 2 / صفر ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

سجل نونيز هدفي ليفربول في الدقيقتين 91 و93 ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة ويضع حدا لنزيف النقاط بعد التعادل في الجولتين الماضيتين أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 1/1 ومانشستر يونايتد بنتيجة 2/2.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 50 نقطة في الصدارة من 21 مباراة وله مباراة مؤجلة أمام إيفرتون في ديربي ميرسيسايد ستقام في 12 فبراير/شباط المقبل، أما برينتفورد تجمد رصيده عند 28 نقطة من 22 مباراة ليتراجع للمركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت فاز فولهام على مضيفه ليستر سيتي بهدفين سجلهما إيميل سميث رو وأداما تراوري في الدقيقتين 48 و68.

ورفع فولهام رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وفي ديربي لندن خالص، فاز كريستال بالاس خارج ملعبه أمام ويستهام يونايتد بهدفين سجلهما الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقتين 48 و89.

وقفز كريستال بالاس بهذا الفوز للمركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة بينما تراجع ويستهام يونايتد للمركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.