إشبيلية يقلب تأخره إلى فوز على جيرونا بالدوري الإسباني

قلب إشبيلية تأخره بهدف إلى فوز 2/1 على مضيفه جيرونا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم جيرونا في الدقيقة 36 عن طريق آرناو مارتينيز، قبل أن يدرك إشبيلية التعادل في الدقيقة 59 عن طريق ساؤول نيجويز.

وفي الدقيقة 88 سجل دودي لوكيباكيو الهدف الثاني لإشبيلية، ليحقق الفريق أول فوز له في العام الجديد.

ومنذ انطلاق عام 2025، خسر الفريق أمام ألميريا في كأس ملك إسبانيا، وتعادل مع بلنسية بالجولة الماضية بالدوري، ليرفع رصيده بعد الفوز اليوم إلى 26 نقطة في المركز التاسع.

على الجانب الآخر،جاءت الهزيمة أمام إشبيلية لتوقف انطلاقة جيرونا الذي فاز في آخر مباراتين بالمسابقة، ليتجمد رصيده عند 28 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن إشبيلية.

وتنتظر جيرونا مواجهة صعبة في دوري أبطال أوروبا، حينما يحل ضيفا على ميلان الإيطالي يوم الأربعاء المقبل، حيث يحتل المركز 30 بالمسابقة برصيد ثلاث نقاط، ولديه أمل ضئيل للصعود إلى مرحلة المباريات الفاصلة للتأهل إلى دور الستة عشر بالمسابقة.