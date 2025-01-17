سلوت: لا أشغل بالي بأرسنال أو تشيلسي

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول أنه يركز على المنافس في كل مباراة ولا يشغل باله بما قد يفعله أرسنال أو تشيلسي أو أي فريق آخر.

وأكد سلوت أن المهاجم ديوجو جوتا غاب عن التدريبات وهناك شكوك حول مشاركته في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت أمام برنتفورد.

وكان الدولي البرتغالي (28 عاما) عاد إلى الملاعب في ديسمبر الماضي بعد تعافيه من إصابة في الضلوع تعرض لها في نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وبعد مشاركته كبديل ومنحه نقطة التعادل لصالح ليفربول عندما واجه نوتنجهام فورست المتألق في ملعب سيتي جراوند الثلاثاء الماضي، سيكون غياب جوتا بمثابة ضربة قوية للنادي القادم من مرسيسايد، الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة من 20 مباراة.

وقال سلوت للصحفيين اليوم الجمعة "لا شك في أهميته بالنسبة لنا لكنه لم يتدرب لذا يتعين علينا أن نرى اليوم موقفه. ليس من المؤكد أنه سيكون متاحا في مباراة الغد لكننا سنرى اليوم.

"شعر ببعض الألم فور مشاركته قبل أن يشتد الأمر عليه... استكمل المباراة لكنه اشتكى قليلا بشأن ذلك. سنرى ما سيحدث غدا".

ويعاني لويس دياز من التهاب في الحلق لكن سلوت يتوقع مشاركة المهاجم الكولومبي (28 عاما) في التدريب.

وركز سلوت فقط على المهمة الحالية ولم ينشغل بتقدم المنافسين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقال الهولندي "أركز على المنافس في كل مباراة... لا أشغل بالي بما قد يفعله أرسنال أو تشيلسي أو أي فريق آخر.

"نحاول الحصول على أفضل ما لدى اللاعبين. اللاعبون يدركون تماما أن الموسم طويل ويتعين عليهم اللعب بقوة للفوز وهو أمر قد لا يحدث كل أسبوع.

"لذلك نركز على قضاء جلسات تدريب جيدة اليوم وخوض مباراة جيدة غدا والطريقة الوحيدة لتحقيق النتيجة المطلوبة هي العمل بأفضل صورة ممكنة كل يوم".

ويتوجه المتصدر إلى برنتفورد بفارق أربع نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني ولديه مباراة إضافية لكنه سيتحلى بالحذر من التهديد الذي يشكله برنتفورد على ملعبه حيث سجل 29 هدفا وهو أكثر من أي فريق آخر على أرضه هذا الموسم.

ويحتل برنتفورد المركز 11 برصيد 28 نقطة من 21 مباراة.

وبعيدا عن الفوز 4-صفر على أكرينجتون ستانلي من كأس الاتحاد الأسبوع الماضي، عانى ليفربول من أجل إبقاء الفرق الأخرى تحت سيطرته مؤخرا، إذ استقبل أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة.

وقال سلوت ردا على سؤال بشأن عدم الحفاظ على نظافة شباكه "لا أعتقد أن هذا أمر مثير للقلق لكنه ليس ما نريده. كانت إحدى نقاط قوتنا هي الحفاظ على نظافة شباكنا في وقت سابق".

وأضاف "في بعض الأحيان يواجه المهاجمون صعوبات في التسجيل، وإذا نظرنا إلى الفرص التي أهدرناها في السابق والآن، لا أرى الكثير من الاختلافات".