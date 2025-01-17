بني ياس يجدد عقد خميس صالح حتى 2028

جدد نادي بني ياس عقد لاعبه خميس صالح إسماعيل لمدة موسمين إضافيين، ليستمر مع قلعة السماوي حتى موسم 2027 - 2028.

وكان عقد اللاعب الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2025 - 2026، حيث يعد من الركائز الأساسية في الفريق منذ تصعيده من قطاع الناشئين إلى الفريق الأول، حيث يعد أحد أبناء النادي.

وخاض خميس صالح إسماعيل (26 عاماً) خلال مشواره مع بني ياس 112 مباراة في الدوري، إذ خاض مباراة واحدة في أول موسم له مع الفريق الأول عام 2016، بينما بدأت مسيرته الفعلية كلاعب أساسي في تشكيلة الفريق في موسم 2019 - 2020، وشارك في الموسم الحالي في 8 مباريات.

ووقع اللاعب على عقد التجديد بحضور محمد علي الجنيبي رئيس شركة كرة القدم ببني ياس.وعبر اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عن سعادته بتجديد عقده مع النادي الذي تربى فيه، مؤكداً استعداده لمواصلة العمل لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه، موجهاً الشكر إلى إدارة ومسؤولي النادي على الثقة في قدراته كلاعب.