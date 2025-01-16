عجمان يهزم العين برباعية في «دورينا» ويصل للنقطة 13

حقق عجمان فوزاً غالياً على ضيفه العين بنتيجة 4 - 2 ضمن الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين في المباراة التي أقيمت باستاد راشد بن سعيد، بعد مباراة مثيرة تقدم عجمان في شوطها الأول 2 - 1، وهي نفس نتيجة الشوط الثاني الذي أكمل فيه العين المباراة بعشرة لاعبين، ليرتفع عجمان للنقطة 13، وبقي العين في 19 نقطة.

جاءت البداية قوية مع هجوم متبادل من الفريقين نتج عنه ركلة جزاء لعجمان من هجمة انتهت بتسديدة وليد أزارو، التي ارتدت من يد المدافع كاردوسو، نفذها المدافع ميلوش مسجلاً هدف السبق على يسار الحارس خالد عيسى في الدقيقة 8، لم ينتظر العين كثيراً لتعديل النتيجة بعد أن سدد لابا كودجو بقوة في سقف المرمى من تمريرة صنعها روميرو، استمرت الندية وتبادل الهجمات، وعاد إسماعيل مؤمن نفسه ليسجل الهدف الثاني من صناعة وليد أزارو بتسديدة بعيدة أخطأ في استلامها الحارس خالد عيسى في الدقيقة 37.

جاء الشوط الثاني أكثر إثارة، خسر في بدايته العين جهود لاعبه بالاسيوس، الذي خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 50 بعد عودة الحكم ناصر العلي لـ«الفار» ليحتسب مخالفة ضد اللاعب نتيجة إيقافه اللاعب إسماعيل مؤمن في وضع انفراد بالمرمى، ونجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 80 من «نيران صديقة» عندما حاول مدافع عجمان ميلوش إبعاد الكرة من خط المرمى فأكملها في الشباك، ولكن البديل أنس مطيطش أعاد التقدم سريعاً لعجمان في الدقيقة 82 من تسديدة قوية في مقص المرمى يسار الحارس خالد عيسى، ووضح تفوق عجمان بعد هدف التقدم، وأثمر ذلك عن هدف رابع قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي بصناعة متقنة لوليد أزارو للبديل الآخر جونيور فيلمنغز، الذي وضع الكرة بسهولة في المرمى من لمسة واحدة، حاول العين تقليص النتيجة، في حين سعى عجمان لزيادة الفارق، لتستمر الإثارة حتى نهاية المباراة بأهدافها الستة «4 - 2» لصالح عجمان.