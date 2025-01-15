«الزعيم» في ضيافة «البرتقالي».. والعين على النقاط الثلاث

يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في الخامسة و5 دقائق من مساء اليوم مواجهة فريقي عجمان «البرتقالي» وضيفه العين «الزعيم» ضمن الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين. يدخل عجمان المباراة ورصيده 10 نقاط في المركز العاشر، بينما للعين 19 نقطة في المركز السادس، تبدو مهمة «البرتقالي» صعبة رغم اكتمال صفوفه بعودة اللاعب المغربي عبد الحميد صابري، من واقع مواجهات الفريقين، حيث تقابلا في 24 مواجهة في دوري المحترفين، فاز عجمان مرة واحدة مقابل 20 فوزاً للعين، وتعادلا في 3 مواجهات.

من جهته، يأمل «الزعيم» في العودة إلى طريق الانتصارات بعد تعثره آخر مباراتين على ملعبه بالتعادل أمام الشارقة والخسارة أمام شباب الأهلي، وهو ما أحبط جماهيره برغم ارتفاع مستواه الفني في المباراة الأخيرة، وأجرى الفريق حصة تدريبية أخيرة، أمس، على ملعبه عمد خلالها البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات والوقوف على جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً قبل أن يضع لمساته الأخيرة على التشكيلة.