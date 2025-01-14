ليفربول يخشى مفاجآت نوتينجهام.. ومانشستر سيتي يواجه برينتفورد

يخوض ليفربول تحدياً جديداً في حملته نحو استعادة لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حينما يحل ضيفاً على نوتينجهام فورست، اليوم، في المرحلة الـ21 للمسابقة، ويرغب ليفربول، الذي يتربع على قمة ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة ولا يزال له مباراة مؤجلة مع إيفرتون، لاصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد، خلال لقائه مع نوتينجهام، صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة، ويأمل رفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح، في الحفاظ على فارق النقاط الست، الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه أرسنال خلال المباراة، التي تجرى على ملعب «سيتي غراوند».

وبعد فوزه في مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة على ليستر سيتي وويستهام يونايتد، يتطلع مانشستر سيتي إلى مواصلة صحوته عندما يواجه مضيفه برينتفورد، وقدم مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، نتائج غير جيدة في الموسم الحالي بالمسابقة، بعدما حقق 10 انتصارات مقابل 4 تعادلات و6 هزائم في مشواره بالبطولة، ليحتل المركز السادس برصيد 34 نقطة.

وستكون مهمة تشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة، محفوفة بالمخاطر أمام بورنموث، صاحب المركز السابع برصيد 33 نقطة، الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة، كما تشهد المرحلة ذاتها العديد من اللقاءات المهمة الأخرى، حيث يلتقي ويستهام مع ضيفه فولهام.