فابيو ليما: السوبر الإماراتي القطري فرصة لمصالحة جماهير «الإمبراطور»

أكد فابيو ليما نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، أن لاعبي «الإمبراطور» أغلقوا صفحة التعادل مع بني ياس في الجولة الـ 12 من دوري أدنوك للمحترفين، وبدأوا التركيز على المباراة المهمة أمام السد القطري كونها فرصة لمصالحة الجماهير بعد النتائج غير الإيجابية على صعيد الدوري، ويواجه الوصل، نظيره السد، يوم 18 يناير الجاري، على استاد جاسم بن حمد بالدوحة على درع السوبر ضمن بطولة كأس السوبر الإماراتي القطري.

وقال ليما لـ«البيان»: «غير راضين عن نتيجة مباراتنا الأخيرة أمام بني ياس في الدوري التي انتهت بالتعادل السلبي، إذ دخلنا المباراة بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث للتقدم في جدول الترتيب، ولكن في النهاية خرجنا بنتيجة تعد سلبية بالنسبة لنا، وعلينا التركيز الآن على السوبر الإماراتي القطري ومحاولة الفوز باللقب».

وأضاف: «بالتأكيد الوصل يملك حظوظاً في الفوز بالسوبر الإماراتي القطري رغم أن المباراة ستقام خارج ملعبنا، إلا أن فرصة الفوز قائمة خصوصاً وأننا نملك فريقاً جيداً ولاعبين على مستوى عالٍ، والنتائج في الدوري لا تعكس حقيقة الفريق، وسنذهب إلى الدوحة من أجل الفوز لاسيما وأن المباراة فرصة لمصالحة جماهيرنا بعد التعادل الأخير».

وتابع: «بلا شك أن المواجهة ستكون صعبة للغاية كونها على ملعب المنافس وبين جماهيره، لكننا عازمون على تقديم أقصى جهد لدينا وتقديم مستوى أفضل من المباراة الماضية يؤهلنا لتحقيق الفوز والعودة بالكأس».

وعن مفاوضات تجديد عقده مع الوصل، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة، جدد ليما تأكيده على ارتباطه الوثيق بالنادي، وأن الحياة سوف تستمر سواء مدد عقده مع النادي أم لا، مشيراً إلى أنه لم يحدث جديد بخصوص التجديد وينتظر التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي.

وقال: «لم يحدث جديد فيما يتعلق بتجديد تعاقدي مع النادي، ومثلما قلت من قبل لا يوجد شيء تغيّر، وأركز بصورة أكبر على مباريات الفريق الحالية. حصل بعض المناقشات مع إدارة النادي وسنرى ما سيحدث».

وأضاف: «أملك علاقة جيدة للغاية مع نادي الوصل وإدارته وجماهيره، وأنا أحاول تقديم أفضل ما لدي من أجل الفريق، بالتأكيد النادي لديه خطط معنية ولا أعلم خطته للموسم المقبل، ولكن إذا كنت ضمن خطط النادي ووصلنا إلى اتفاق سأكون سعيداً، وإذا لم يحدث الحياة سوف تستمر، والوصل نادٍ كبير ولا يقف على لاعب أو اثنين».

ويواصل فابيو ليما أرقامه مع الوصل منذ انضمامه للفريق قبل 11 عاماً، خاض خلالها 331 مباراة بشعار «الإمبراطور» في جميع المسابقات، وأحرز 244 هدفاً وصنع 76 هدفاً، كما اقترب ليما من تحقيق رقم قياسي جديد في مسيرته مع الوصل، بمعادلة رقم - فهد خميس الهداف التاريخي للنادي في الدوري برصيد 175 هدفاً، حيث رفع ليما عدد أهدافه مع الفريق في دوري المحترفين إلى 170 هدفاً بعد ثنائيته في مرمى العروبة في الجولة الـ 11 من دوري أدنوك للمحترفين التي انتهت لمصلحة الوصل 6 - 0.