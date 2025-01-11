جيرونا يصعق ديبورتيفو آلافيس بهدف قاتل في الدوري الإسباني

حقق فريق جيرونا فوزا ثمينا للغاية على مضيفه ديبورتيفو آلافيس بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 19 بالدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

سجل الكولومبي جون سوليس هدف المباراة الوحيد لجيرونا في الدقيقة 91، لينتزع الضيوف ثلاث نقاط ثمينة.

وحقق جيرونا فوزه الثاني على التوالي والثامن في مشواره ببطولة الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.

أما آلافيس انكسرت سلسلة تعادلاته في أربع جولات متتالية، وتلقى خسارته العاشرة في الدوري هذا الموسم.

وتجمد رصيد آلافيس عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.