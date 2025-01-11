سيتي يمنح لاعباً مخضرماً أكبر مباراة في تاريخه

يستعد كورتيس تيلت قائد وقلب دفاع فريق سالفورد سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم لخوض مباراة مغايرة تماماً لما عاشه طوال حياته، بعدما كان يعمل في محجر وهو في سن 16 عاماً ويقود حفارات تزن 50 طناً، ويتناول الفطائر ولفائف السجق من شاحنة طعام أثناء فترات الراحة، ويظن دوماً أنه خاض آخر مباراة كرة قدم له في حياته.

لكن تيلت سيخوض الآن مواجهة تحمل شعار القصص الخيالية، إذ سيصطدم سالفورد بفريق مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم.

وسيقع على عاتق تيلت (33 عاماً) مهمة كبيرة في تلك المواجهة تتمثل في محاولة إيقاف أحد أفضل الهدافين حالياً وهو إرلينغ هالاند.

وقال تيلت للصحفيين في مور لين: «حاول الكثيرون إيقافه وفشلوا ولكن على الأقل سأحاول أن أفعل ما بوسعي لمنعه من تسجيل أي أهداف أو الحصول على أي فرص لتهديد مرمانا. أنا متحمس للغاية. كان الجميع يتدربون في الملعب منذ يومين أو ثلاثة أيام، ولا نستطيع الانتظار لنختبر أنفسنا أمام أفضل اللاعبين».