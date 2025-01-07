«نقطة» تشعل صدارة دوري الهواة

اشتعلت المنافسة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وتواصلت الإثارة بالجولة الحادية عشرة، وبات الفارق الذي يفصل بين الأول ووصيفه نقطة يتيمة، إذ يحتل العربي الخاسر الأكبر في هذه الجولة صدارة المسابقة برصيد «23 نقطة»، يليه دبا الفجيرة الفائز على مجد بثلاثية بـ «22 نقطة»، وظل الظفرة الذي غاب عن مباريات الأسبوع الحالي برصيد «20 نقطة» في المركز الثالث، ثم الفجيرة رابعاً «17 نقطة»، وشهدت مباريات الأسبوع تسجيل 17 هدفاً ويجلس على صدارة الهدافين 3 لاعبين هم محمد ديوب نجم العربي، وأنور محمد لاعب غلف إف سي، ودييغو فارياس لاعب دبا الفجيرة ولكل لاعب 8 أهداف، وتم إشهار 21 بطاقة صفراء وواحدة حمراء، من نصيب لاعب الإمارات ياجو ليوناردو، وتستحق مباراة دبا ومجد جائزة اللعب النظيف لظهور بطاقة صفراء وحيدة طوال زمن المباراة.

تعادل خاسر

وفشل العربي في العودة من ملعب الحمرية بالعلامة الكاملة بعد أن وقع المتصدر في فخ التعادل ليخسر نقطتين في غاية الأهمية وهو التعادل الذي استغله دبا الفجيرة «النواخذة» على أكمل بعد الفوز على مجد بثلاثية نظيفة، وسار الفجيرة على درب جاره دبا وتمكن من قلب تأخره بهدف أمام الإمارات إلى فوز ثمين بهدفين ليصل الذئاب برصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، فيما تراجع الإمارات للمركز الثامن بـ14 نقطة.

وصعد حتا للمركز الخامس برصيد 15 نقطة مواصلاً صحوته إثر فوزه العريض على الذيد بثلاثية نظيفة، وجاء مصفوت الفائز على غلف يونايتد سادساً برصيد 14 نقطة، وهو نفس رصيد يونايتد والإمارات، في وقت تمكن فيه الجزيرة الحمراء من استعادة نغمة الانتصارات بفوزه على غلف أف سي بنتيجة 3-2 ليصل الجزيرة برصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر.

قاع الترتيب

ولم يطرأ جديد على قاع الترتيب ببقاء غلف يونايتد في المركز الأخيرة برصيد 4 نقاط ثم غلف أف سي ومجد في المركزين الثاني عشر والثالث عشر ولهم 6 نقاط.

قمة مرتقبة

وتنطلق مباريات الأسبوع 12 يوم الجمعة المقبل بمباراة قمة تجمع حتا ضد دبا الفجيرة وغلف أف سي يواجه الحمرية في نفس اليوم، وتقام يوم السبت المقبل 4 مواجهات تجمع يونايتد ضد الظفرة ويستقبل العربي فريق غلف يونايتد ومجد يلاقي الجزيرة الحمراء ومصفوت يستضيف الفجيرة.