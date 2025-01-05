التعادل السلبي يخيم على مباراة ليتشي وجنوه بالدوري الإيطالي

خيم التعادل السلبي على مواجهة ليتشي وضيفه جنوه، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولم تنجح محاولات الفريقين في كسر نتيجة التعادل السلبي طوال 90 دقيقة، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة على تلك النتيجة ويتقاسم الفريقان النقاط.

ورفع جنوه، الذي يدربه الفرنسي باتريك فييرا نجم أرسنال ويوفنتوس وإنتر ميلان السابق، رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر، بعدما حقق تعادله الثالث في آخر خمس مباريات بالمسابقة.

على الجانب الآخر، فشل ليتشي في الهروب من مراكز الهبوط، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق الأهداف خلف كالياري صاحب المركز السابع عشر.