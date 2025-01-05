فولهام يتعادل مع إبسويتش وخيمينيز يسجل ركلتي جزاء

سجل راؤول خيمينيز هدفين من ركلتي جزاء ليقود فولهام للتعادل 2-2 مع إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، ليمدد سلسلة أصحاب الأرض بلا هزيمة إلى ثماني مباريات في الدوري.

وسجل كل فريق ركلة جزاء في غضون دقيقتين، حيث عادل خيمينيز النتيجة في الدقيقة 69 بعد أن تقدم سامي سموديكس في الشوط الأول، قبل أن يستعيد ليام ديلاب التقدم للضيوف بعد عرقلته من قبل تيموثي كاستاني.

ولكن خيمينيز حصل على فرصة ثانية لمعادلة النتيجة عندما ارتكب ليف ديفيس خطأ ضده في الدقيقة 90، ليحرم إبسويتش صاحب المركز الثامن عشر من فرصة الخروج من منطقة الهبوط لأول مرة منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وظل فولهام، الذي لم يخسر منذ نوفمبر الماضي، في المركز التاسع برصيد 30 نقطة بينما ارتفع رصيد إبسويتش إلى 16 نقطة متساويا مع ولفرهامبتون واندررز صاحب المركز السابع عشر والذي خاض مباراة أقل.