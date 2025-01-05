كالياري يضاعف محنة مونزا بثنائية في الدوري الإيطالي

ضاعف كالياري من محنة مضيفه مونزا في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 / 1، اليوم الأحد، في المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.

وتقدم مونزا مبكرا بهدف عن طريق مهاجمه جيانلوكا كابراري في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، لكن سرعان ما استعاد كالياري اتزانه، بعدما أحرز لاعبه نادر رزورتيا هدف التعادل في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز روبرتو بيكولي الهدف الثاني لكالياري في الدقيقة 57، قبل أن تتضاعف معاناة مونزا، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه دانيلو دي أمبروزيو في الدقيقة 63.

بتلك النتيجة، وضع كالياري حدا لمسلسل هزائمه، الذي استمر في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، مودعا مراكز الهبوط في المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وارتفع رصيد كالياري، الذي حقق انتصاره الرابع في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 5 تعادلات و10 هزائم، إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر.

في المقابل، توقف رصيد مونزا، الذي نال خسارته الـ11 في المسابقة هذا الموسم مقابل فوز وحيد و7 تعادلات، عند 10 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.