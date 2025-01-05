الوحدة يسعى لتجاوز أحزانه على حساب دبا الحصن في الجولة الـ 11 بـ«دورينا»

يستضيف الوحدة على ملعبه باستاد آل نهيان، عند السابعة و45 دقيقة مساء اليوم، ضمن الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين، فريق دبا الحصن، في أول مواجهة تجمع بين الفريقين في دوري المحترفين، إذ يبحث العنابي عن نتيجة الفوز لتعويض جماهيره عن خيبة الخروج من ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على يد الشارقة، وتحقيق نتيجة يعيد بها الفريق إلى سكة الانتصارات في الدوري بعدما تلقى خسارة من الشارقة بهدفين في آخر مباراة خاضها في الدوري قبل التوقف.

ويتطلع الوحدة الذي يحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة إلى الظهور بشكل مختلف في المرحلة المقبلة والتواجد في مراكز المقدمة بعد الابتعاد عن المنافسة بشكل كبير في ظل فارق الـ9 نقاط مع الشارقة متصدر المسابقة، وستكون المباراة هي الأولى لمدربه السلوفيني داركو ميلانيتش في الدوري بعدما قاد الفريق في مباراتي الشارقة في كأس الرابطة عقب إقالة النرويجي روني دايلا.

في المقابل، يسعى دبا الحصن للعودة بنتيجة إيجابية وحصد مزيد من النقاط بعدما نجح في حصد 4 نقاط في آخر 3 مباريات في الدوري بالفوز على بني ياس والتعادل مع كلباء ابتعد بها عن المركزين الأخيرين في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 6 نقاط

وشدد ميلانيتش، مدرب الوحدة، على أهمية المباراة، وأنها تمثل خطوة مهمة في مسار الفريق نحو العودة إلى سكة الانتصارات، مشيراً إلى أن الوحدة يسعى لتصحيح مساره وتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها في الفترة الحالية بعد التراجع في الدوري والخروج من كأس الرابطة، موضحاً أن كل مباراة هي تحدٍ صعب، ولا توجد مباراة سهلة في الدوري، والفريق بحاجة إلى التركيز الكامل خلال المباريات القادمة لتحقيق نتائج إيجابية. وأضاف: التركيز منصب على تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز على دبا الحصن لضمان عودة الفريق إلى مستواه المعهود.

على جانب آخر، يغيب حسن العبدولي، مدرب دبا الحصن، عن المباراة؛ لنيله بطاقة حمراء في مباراة جولة السابقة، ويتولى المهمة مساعده تياغو دا كونيا، الذي أعلن عن جاهزية لاعبيه للقاء، وقال: الروح المعنوية عالية وسط أفراد الفريق، وهنالك إصرار كبير على تقديم مستوى متميز والخروج بنتيجة إيجابية، الجميع يضع تركيزه بالكامل على المباراة؛ لأنها في غاية الأهمية وأمام منافس قوي سيلعب بكل قوته حتى يتمكن من نيل النقاط الثلاث.

وأضاف تياغو: نحترم الوحدة الذي يعتبر من الأندية المتميزة في الدوري، لكن ثقتنا كبيرة في اللاعبين الذين أظهروا قدراتهم الفنية العالية في الجولات السابقة، وننتظر منهم الأفضل في المباراة مع تحقيق النتيجة التي ترضي جماهير النادي.