خورفكان يواجه بني ياس في لقاء الـ 6 نقاط بالجولة الـ 11 في «دورينا»



يستقبل فريق خورفكان، عصر اليوم، في تمام الساعة الرابعة و55 دقيقة، ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، ضيفه فريق بني ياس في مباراة، يمثل الفوز فيها 6 نقاط للفريق الفائز، وذلك من واقع وضعية الفريقين الحرجة في جدول الترتيب، إذ يحتل خورفكان المركز التاسع برصيد 11 نقطة، والسماوي الحادي عشر برصيد 8 نقاط، وخسر «النسور» مباراته الماضية قبل التوقف ضد النصر بنتيجة 1-3، لذلك تبدو الرغبة كبيرة وسط لاعبي خورفكان بتعويض جمهورهم نتيجة خسارة مباراة العميد.

من جهته يبحث بني ياس في مواجهة خورفكان عن الانتصار الغائب عن الفريق منذ الجولة الثالثة في الموسم الحالي، إذ لم يتذوق السماوي طعم الفوز في آخر 7 مباريات في الدوري، حيث شهدت نتائج الفريق هبوطاً حاداً، أدى إلى تراجعه في جدول ترتيب الدوري إلى المركز الـ 11 برصيد 8 نقاط.

ويسعى بني ياس إلى الهروب من مناطق الخطر، لتفادي الدخول في دوامة الهبوط مبكراً، في ظل سلسلة النتائج السلبية، التي تعرض لها الفريق في مبارياته الأخيرة، كما ودع كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الوصل، بعد الخسارة في الذهاب 1-3، والتعادل على ملعبه في الإياب سلبياً.

من جهته قال المدرب الوطني، عبد المجيد النمر، المدير الفني لخورفكان: «مباراة اليوم تمنح الفائز 6 نقاط، خصوصاً أنها تجمع فريقين يتنافسان على البقاء من واقع جدول الترتيب، ويربطهم فارق النقاط الثلاث إذا وضعنا في الاعتبار امتلاك خورفكان لـ 11 نقطة، وبني ياس لـ 8 نقاط.

وأشار النمر إلى أن لاعبي فريقه استعدوا بشكل جيد خلال فترة التوقف، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، وتابع لدينا بعض الغيابات بسبب الإصابات بالإضافة لغياب المدافع عبدالله الرفاعي، بسبب الطرد أمام النصر، لكن البدلاء في قمة الجاهزية للمباراة، معرباً عن أمله بوجود أنصار الفريق اليوم ومؤازرتهم المستمرة للاعبين طوال زمن اللقاء، مبيناً أن الجميع رفعوا شعار الفوز مع كامل الاحترام لفريق بني ياس».

بدوره قال البرتغالي جواو بيدرو سوزا، مدرب بني ياس: «المباراة أمام خورفكان ستكون صعبة على الفريقين، ولكنها أصعب على المنافس، مؤكداً جاهزية فريقه لخوض اللقاء وثقته بالفوز والعودة بالنقاط الثلاث»، وأشار إلى أن الفريق لا يزال يسعى للتطور والعودة إلى سكة الانتصارات، وأنه عمل مع اللاعبين خلال الأيام القليلة الماضية على تصحيح الأخطاء وعلاج السلبيات، وأن هناك تحسناً تدريجياً في الفريق.