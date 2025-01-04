هدف بروكس يقود بورنموث للفوز على إيفرتون

سجل البديل ديفيد بروكس هدفا رائعا من تسديدة مباشرة ليقود بورنموث للفوز 1-صفر على ضيفه إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب فيتاليتي اليوم السبت.

وفشل بورنموث في اختراق دفاع إيفرتون قبل أن يتمكن بروكس من تسجيل هدف رائع مستغلا تمريرة عرضية من ميلوش كيركيش ليستقبل الكرة ويحولها في الشباك من على بعد عشر ياردات في الدقيقة 77.

ولم يصنع إيفرتون العديد من الفرص وفشل في تهديد مرمى صاحب الأرض لتستمر أزمته التهديفية هذا الموسم ويظل مهددا بقوة بسبب اقترابه من الدخول في صراع على البقاء.

ويحتل بورنموث المركز السابع برصيد 33 نقطة من 20 مباراة، ويمتلك إيفرتون 17 نقطة من 19 مباراة في المركز 16 متقدما بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

وحقق بورنموث رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز في عدد النقاط التي يحققها في هذا المرحلة من الموسم، كما أن تسجيل 30 هدفا بعد 20 جولة هو رقم قياسي جديد أيضا.

وعلى النقيض، سجل إيفرتون نصف هذا العدد من الأهداف وستضع النتيجة المزيد من الضغوط على المدرب شون دايك إذ لم يبد الفريق قادرا على تهديد مرمى مضيفه.

وسجل الفريق القادم من مرسيسايد هدفا واحدا من اللعب المفتوح في آخر تسع مباريات بالدوري.

وأتيحت أول فرصة لبورنموث عندما تسلم دانجو أوتارا الكرة وسدد لكن الحارس جوردان بيكفورد نجح في التصدي للتصويبة المنخفضة في الزاوية اليمنى.

وسجل صاحب الأرض هدفا في الدقيقة 14 لكن ثلاثة لاعبين من بورنموث كانوا في موقف تسلل، بما في ذلك صاحب الهدف أنطوان سيمنيو.

وأطلق إيفانيلسون تسديدة مرت بجوار القائم، قبل أن يتحصل جاستن كلويفرت وسيمنيو على فرصتين ممتازتين للتسجيل لكن إيفرتون ظل صامدا رغم الضغط.

وظلت جماهير بورنموث تهتف لأنصار الفريق الزائر "كيف تشاهدون هذا (الأداء) كل أسبوع؟" وهو ما كان مبررا بسبب طريقة لعب إيفرتون.

ودفع إيفرتون بلاعب الوسط هاريسون أرمسترونج (17 عاما) في الشوط الثني بدلا من أوريل مانجالا، كما حل ناثان باترسون بدلا من يسبر ليندستروم في إشارة واضحة إلى أن المدرب دايك لم يكن راضيا عن أداء فريقه في الشوط الأول.

ولعب الفريق الزائر بطريقة أفضل على مستوى الدفاع بعد نهاية الاستراحة ولم يتقدم كثيرا للهجوم، لكن بعد هدف بروكس تمكن بورنموث من حسم المباراة بسهولة.