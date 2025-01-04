تشيلسي يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع كريتسال بالاس

سجل الفرنسي جان-فيليب ماتيتا هدفا قرب النهاية ليقود كريستال بالاس للتعادل 1-1 مع تشيلسي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويفتقد تشيلسي بذلك مذاق الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري رغم تقدمه اليوم بهدف للاعب كول بالمر في الشوط الأول.

وأتيحت الفرص أمام تشيلسي لحسم الفوز لكنه لم يستغلها ثم نجح ماتيتا في إدراك التعادل لبالاس عندما تلقى تمريرة من إيبيريتشي إيز وسدد الكرة من مسافة قريبة في المرمى، وقد خفف بذلك من مخاوف بالاس من الهبوط.

ومنح بالمر فريق تشيلسي تقدما مستحقا في الدقيقة 14 عندما أطلق تسديدة من زاوية ضيقة بعد عمل رائع على الناحية اليسرى من الجناح جادون سانشو الذي تخلص من الرقابة في وسط الملعب لينطلق بقوة ويمرر الكرة إلى المهاجم الإنجليزي.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أمام نيوكاسل يونايتد المتألق صاحب المركز الخامس والذي يتطلع لإنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

أما كريستال بالاس، فيحتل المركز 15 بفارق ست نقاط أمام إبسويتش تاون صاحب أقرب مراكز الهبوط الثلاثة والذي يلتقي مع فولهام غدا الأحد.