الشرطة الإسبانية تكشف سبب حادث وفاة جوتا

قالت الشرطة الإسبانية في تقرير أولي اليوم "الثلاثاء" إن البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كان يقود بسرعة على الأرجح عندما تحطمت سيارته لامبورجيني والتي كان يقودها في شمال غرب إسبانيا وتسببت في وفاته هو وشقيقه.

وقالت الشرطة في بيان إن فريق الأدلة الجنائية يقوم بتحليل الآثار التي تركتها إحدى عجلات السيارة على الأسفلت والتي تشير لانفجار الإطار وما إذا كان ذلك سببا في وقوع الحادث بجانب القيادة بسرعة عالية.

وبعد الانتهاء من التحقيق، سترسل الشرطة التقرير إلى المحكمة المحلية قبل نشره للعامة.

وأثارت وفاة جوتا عن عمر يناهز 28 عاما صدمة في عالم كرة القدم وخارجه، وتدفقت رسائل التعازي من قادة الدول ونجوم اللعبة.

ويعتقد أن جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، الذي لعب لفريق بينافيل في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، كانا في طريقهما إلى استقلال عبارة من إسبانيا للسفر إلى بريطانيا عندما انحرفت سيارتهما من طراز لامبورجيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران يوم الخميس الماضي.

ودُفن الاثنان في مسقط رأسهما جوندومار، شمال البرتغال، يوم السبت الماضي.