3 مباريات ساخنة في بداية الجولة 11 لـ «الهواة»

تعود الحياة من جديد إلى ملاعب دوري الهواة وذلك بعد توقفها لنحو 21 يوماً لإفساح المجال لبطولة خليجي 26 «الكويت»، وتقام اليوم 3 مباريات مهمة للغاية في افتتاحية الأسبوع الحادي عشر، وذلك في تمام الساعة 16:50، وتجمع الحمرية بضيفه العربي المتصدر، ويلتقي الفجيرة فريق الإمارات لفك الارتباط حول النقاط، وفي المباراة الثالثة يستقبل الجزيرة الحمراء ضيفه غلف اف سي، ويوم غدٍ تقام أيضاً 3 مواجهات تجمع دبا الفجيرة بفريق مجد، ويحل حتا ضيفاً على الذيد، ويلاقي غلف يونايتد فريق مصفوت.

تجنب المفاجأة

وفي أبرز مواجهات اليوم يسعى العربي المتصدر برصيد 22 نقطة إلى تجنب أي مفاجآت قد يحدثها فريق الحمرية صاحب المركز العاشر برصيد 7 نقاط، وكان العربي قد حقق الفوز في اللقاء الماضي قبل التوقف على الجزيرة الحمراء بنتيجة 2 - 0 فيما تعادل الحمرية مع ضيفه مصفوت بهدف في المباراة الأولى لمدرب «عنابي الهواة» المواطن عيد باروت الطامح إلى إيقاف انتصارات فريق العربي.

فوز

وفي مباراة ثانية، يسعى الفجيرة برصيد 14 نقطة لمواصلة الصحوة بعد فوزه الأخير على يونايتد بخماسية لكن المهمة لن تكون سهلة لفريق الذئاب أمام الإمارات الذي يملك رصيد الفجيرة ذاته والطامح إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي في المسابقة بقيادة مدربه المصري طارق السيد.

ويواجه الجزيرة الحمراء صاحب المركز 11 برصيد 7 نقاط ضيفه غلف اف سي الثالث عشر بست نقاط، والذي خسر مباراته الماضية أمام دبا بنتيجة 5 - 2، في وقت تلقى الجزيرة الحمراء الهزيمة أمام العربي، وسيكون عنوان هذا اللقاء هو تحسين المراكز.

هدف

وتختتم مباريات الجولة 11 بثلاث مباريات ورفعت جميع الفرق شعار الفوز للتقدم في سلم الترتيب ويتطلع دبا الفجيرة الثالث برصيد 19 نقطة إلى حصد العلامة الكاملة عندما يستقبل فريق مجد الثاني عشر برصيد 6 نقاط، ويحل حتا المنتشي بفوزه الأخير على الظفرة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث بهدف دون رد يحل ضيفاً على الذيد صاحب المركز التاسع بـ 11 نقطة،، فيما يلاقي غلف يونايتد الرابع عشر «الأخير» برصيد 4 نقاط بفريق مصفوت الثامن برصيد 11 نقطة.