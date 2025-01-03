إيقاف 5 لاعبين و3 مدربين بالدوري المصري

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إيقاف حميد ماو مكامي لاعب فريق طلائع الجيش مباراتين وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه بسبب تعرضه للطرد في مواجهة فريقه أمام حرس الحدود بالجولة السابعة من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وقالت الرابطة عبر مركزها الإعلامي ،اليوم الجمعة، إنه طبقا للائحة مسابقة الدوري المصري ، تقرر إيقاف عبدالغني محمد عبدالغني رضوان لاعب الاتحاد مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك بسبب الحصول على إنذارين في مباراة فريقه أمام الزمالك بالجولة ذاتها .

وأضافت أنه تقرر إيقاف كرونسلاوف يورنيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 15 الف جنيه جنيه وذلك بسبب الطرد للمرة الثانية وذلك خلال مواجهة فريقه امام بيراميدز ، وكذلك إيقاف ياسين السيد محمد مصطفى لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها خمسة ألاف جنيه وذلك للحصول على الإنذار الثالث في مواجهة فريقه مع سموحة.

وأوضحت أنه تقرر إيقاف حمدي علاء السيد لاعب فريق زد مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها خمسة ألاف جنيه وذلك للحصول على الإنذار الثالث في مباراة بتروجيت بالمرحلة ذاتها مع ايقاف مدربي الفريقين مجدي عبدالعاطي والسيد عيد مباراة واحدة وغرامة مالية علي الاول 15 الف جنيه بسبب الطرد للمرة الثانية و عشرة ألاف جنيه علي الثاني بسبب الطرد في المباراة ذاتها .

وشددت على أنه تم توجيه انذار لإداري فريق مودرن سبورت وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها عشرة ألاف جنيه وذلك بسبب أشراك لاعب لا يحق له الاشتراك قانونا في مبارة فريقه مع الإسماعيلي ، فيما تقرر إيقاف أسامة فيصل أحمد لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها خمسة آلاف جنيه وذلك للحصول على الإنذار الثالث في مباراة غزل المحلة.