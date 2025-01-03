أرتيتا يؤكد جاهزية هافرتس لمواجهة برايتون

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال اليوم الجمعة إن المهاجم البارز كاي هافرتس سيكون متاحا لمباراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام برايتون آند هوف ألبيون.

وغاب هافرتس، الذي سجل هدف الفوز لأرسنال أمام إبسويتش تاون الأسبوع الماضي، عن انتصار الفريق 3-1 خارج ملعبه على برنتفورد بسبب المرض الذي أثر على العديد من اللاعبين في تشكيلة أرتيتا.

ويحتل أرسنال المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف ليفربول، الذي لديه مباراة مؤجلة، وسيسعى النادي اللندني إلى زيادة الضغط على المتصدر وتقليص الفارق بالفوز على برايتون صاحب المركز العاشر غدا السبت.

وسيلعب ليفربول يوم الأحد عندما يواجه مانشستر يونايتد.

وردا على سؤال عما إذا كان هافرتس سيتوجه مع الفريق لملعب أميكس قال أرتيتا للصحفيين "نعم أعتقد ذلك. سيتعافى اللاعبون من المرض. سيتدربون اليوم وفي حال جاهزيتهم سيشاركون.

"بدأ (رحيم سترلينج) في القيام ببعض الأشياء على أرض الملعب لذا هي أخبار سارة. دعونا نرى كيف ستتطور الأمور وما إذا كان سيصبح متاحا للأسبوع التالي.

"لا يزال بن (وايت) بعيدا عن الملاعب لبضعة أسابيع. قام (تاكيهيرو) تومياسو ببعض الأشياء في الملعب لكن يتعين علينا الانتظار. كانت إصابة طويلة الأمد ويتعين علينا أن نرى مدى سرعة تعافيه".