ليفربول يسعى لاستغلال ترنح مانشستر يونايتد لمواصلة التحليق في قمة الدوري

يواجه ليفربول إحدى العقبات الصعبة في حملته نحو استعادة لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الغائب عنه في المواسم الأربعة الأخيرة.

ويستضيف ليفربول غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، بعد غد الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ20 للمسابقة على ملعب (آنفيلد).

وبينما يتطلع ليفربول للتتويج بلقبه الـ20 في الدوري الإنجليزي ومعادلة الرقم القياسي كأكثر الأندية فوزا بالبطولة عبر تاريخها، والذي يحمله مانشستر يونايتد، فإن الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر)، يمر بفترة استثنائية وغير معتادة على جماهيره، حيث يصارع من أجل تجنب الهبوط، بعد مرور 19 مرحلة من عمر المسابقة.

ويتربع ليفربول على صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 45 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، علما بأن فريق المدرب الهولندي أرني سلوت، لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة ضد مضيفه وجاره اللدود إيفرتون.

في المقابل، يقبع مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، بفارق 7 نقاط فقط أمام مراكز الهبوط لدوري القسم الأول (تشامبيون شيب)، في مفاجأة مدوية لم يكن يتوقعها أكثر جماهير الفريق تشاؤما.

واعترف البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، أنه "من الواضح للغاية" أن ناديه يتجه نحو صراع من أجل النجاة من الهبوط، لاسيما عقب خسارته صفر / 2 أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد في المرحلة الماضية للمسابقة.

وخسر يونايتد مبارياته الأربع الأخيرة في جميع المسابقات، وخمسة من آخر ستة لقاءات بالدوري، بما في ذلك آخر ثلاث مواجهات أقيمت في معقله.

وصرح أموريم، الذي تولى المسؤولية في نوفمبر الماضي "يتعين علينا أن ندرك موقفنا.. يجب علينا الفوز بالمباريات المقبلة والتركيز على صراع البقاء".

وشدد مدرب يونايتد "إنه أمر محرج بعض الشيء أن تكون مدربا لمانشستر يونايتد وتخسر الكثير من المباريات. لكن ينبغي علينا التعامل مع هذه اللحظات الصعبة. إنها لحظات عصيبة".

ويبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق انتصاره الأول في ملعب ليفربول ببطولة الدوري منذ 9 أعوام، حيث يرجع آخر فوز له على منافسه في آنفيلد بالمسابقة إلى 17 يناير 2016، حينما انتصر 1 / صفر.

وخلال مشواره في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، حقق مانشستر يونايتد 6 انتصارات فقط، مقابل 4 تعادلات و9 هزائم، وهي بلا شك نتائج كارثية أصابت جماهيره بخيبة أمل كبيرة، لكن أموريم يأمل في الخروج بنقاط اللقاء الثلاث أمام ليفربول من أجل إعادة الاتزان مجددا لفريقه.

من جانبه، يرغب ليفربول في تحقيق فوزه الـ15 في المسابقة هذا الموسم والرابع على التوالي، لعدم منح الفرصة لمنافسيه للحاق به في المراحل المقبلة، التي ستكون حاسمة بشكل كبير في تحديد هوية الفائز باللقب.

وكما جرت العادة في مباريات الفريق هذا الموسم، ستكون الأضواء مسلطة على النجم الدولي المصري محمد صلاح، الذي أثبت أنه فرس الرهان لليفربول، في ظل الأداء الاستثنائي الذي يقدمه مع الفريق.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي النسخة الحالية للمسابقة برصيد 17 هدفا، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، كما يتربع على قمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بالبطولة، بعدما قدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه، متفوقا بفارق 3 تمريرات على بوكايو ساكا، نجم أرسنال، صاحب المركز الثاني بالقائمة.

وبعدما سجل هدفا في لقاء الفريقين بجولة الذهاب هذا الموسم بملعب (أولد ترافورد)، والذي انتهى بفوز ليفربول 3 / صفر، يطمع صلاح في زيارة شباك مانشستر يونايتد للمباراة الرابعة على التوالي بجميع البطولات.

ويعتبر مانشستر يونايتد هو الضحية المفضلة لصلاح طوال مسيرته الاحترافية، حيث استقبلت شباكه 15 هدفا خلال 16 لقاء بمختلف المسابقات من (الفرعون المصري)، الذي صنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

وخلال اللقاءات الماضية التي جمعته مع يونايتد، حقق (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، 7 انتصارات و5 تعادلات، في حين تلقى 4 هزائم.

ويسعى صلاح لاستغلال حالة الانهيار الدفاعي التي يعاني منها مانشستر يونايتد في الفترة الماضية، لاسيما بعد استقباله 11 هدفا في لقاءاته الأربعة الأخيرة بكل المنافسات، ليس من أجل تعزيز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي فحسب، ولكن أيضا لإحكام قبضته على قمة هدافي (الحذاء الذهبي الأوروبي)، بعدما سجل العدد الأكبر من الأهداف من بين نجوم الساحرة المستديرة في مختلف بطولات الدوري الأوروبية هذا الموسم حتى الآن.

ويبتعد صلاح بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، الذي أحرز 16 هدفا للفريق الكتالوني بالدوري الإسباني خلال الموسم الحالي.

وخلال المواجهة المقبلة، يأمل صلاح في تسجيل هدف وحيد فقط ليصل رصيده إلى 175 هدفا في مشواره بالدوري الإنجليزي، وتقاسم المركز السابع بقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة العريقة، مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، لاعب أرسنال السابق.