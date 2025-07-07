فيفا يلغي مباراة المركز الثالث بمونديال الأندية

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم "الاثنين" أن بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أمريكا، لن تشهد مباراة تحديد المركز الثالث، والميدالية البرونزية.

وقرر فيفا في النسخة الافتتاحية للمونديال ، عدم إدراج هذه المباراة، حرصًا على تمكين الأندية واللاعبين الذين لم يتأهلوا إلى المباراة النهائية، من الانتقال إلى التزاماتهم التالية في أسرع وقت ممكن، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي.

وبناء على هذا القرار يتبقى ثلاث مباريات مثيرة وحاسمة على نهاية المونديال ، حيث يلتقي تشيلسي الإنجليزي مع فلومينينسي البرازيلي غداً "الثلاثاء"

وريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي بعد غد "الأربعاء" في المربع الذهبي، على أن يصعد الفائز من المباراتين إلى نهائي البطولة الذي يقام "الأحد" المقبل، علما بأن أخر ثلاث مباريات في البطولة ستقام على ملعب ميتلايف.

