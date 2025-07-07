السودان.. كرة القدم تعود بعد عامين من الحرب

في لحظة استثنائية عادت الحياة إلى ملاعب كرة القدم في السودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، والتي أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص ودفعت نحو 12 مليونًا إلى النزوح، في واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم.

البطولة التي انطلقت هذا الشهر وتستمر لمدة أربع أسابيع، تضم ثمانية أندية سودانية تتنافس في مدينتي الدامر وعطبرة، على بعد مئات الكيلومترات من الخرطوم التي لا تزال تعاني آثار الحرب. ويُنتظر أن تحدد هذه المسابقة ممثلي السودان في البطولات القارية لموسم 2025–2026.

في مقدّمة المتنافسين يظهر الهلال والمريخ، الغريمان التقليديان وأكبر أندية البلاد، اللذان تقاسما بطولة الدوري السوداني منذ انطلاقها عام 1965، باستثناء أربع نسخ فقط.

وكان الفريقان قد خاضا الموسم الماضي في الدوري الموريتاني مؤقتاً بسبب توقف النشاط المحلي، قبل أن يعودا هذا الشهر للمشاركة في بطولة "النخبة السودانية".

وحقق الهلال بداية قوية بفوزه على الميرغني كسلا في الجولة الأولى، بينما فاز المريخ على أهلي مدني بهدف نظيف، في بطولة تقام من سبع جولات، ستشهد مباراة "قمة" مرتقبة بين الهلال والمريخ يوم 22 يوليو الجاري في ختام المنافسات.

وتشارك في البطولة أيضاً أندية: الزمالة، أم روابة، الأمل عطبرة، حي الوادي نيالا، والمريخ الأبيض، حيث تواجه كل الفرق بعضها بعضاً مرة واحدة لتحديد الترتيب النهائي.

رغم عودة المنافسات المحلية، لا يزال منتخب السودان الوطني يفتقد الأرض والجمهور، إذ لم يستضف أي مباراة دولية منذ مارس 2023.

يجدر بالذكر أن المنتخب السوداني سيشارك في كأس الأمم الأفريقية نهاية العام الجاري في المغرب، كما يسعى لتحقيق الحلم الأكبر بالتأهل لأول مرة في تاريخه إلى كأس العالم.