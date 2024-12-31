ماريسكا: لم يتوقع أحد أن يصل تشيلسي إلى ما وصل له الآن

وجه إبسويتش تاون ضربة قوية لآمال تشيلسي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-صفر على ملعب بورتمان رود أمس الاثنين لكن إنزو ماريسكا مدرب الفريق القادم من غرب لندن قال إن أحدا لم يتوقع أن يكون فريقه الشاب في مركزه الحالي هذا الموسم.

وتلقى تشيلسي هزيمة مفاجئة أمام الفريق الصاعد حديثا بعد أن سجل كل من ليام ديلاب وأوماري هاتشينسون هدفا في كل شوط، مما أدى إلى تراجع فريق ماريسكا للمركز الرابع متأخرا بعشر نقاط عن ليفربول المتصدر الذي له مباراة مؤجلة.

وبعد أن احتل تشيلسي المركز السادس الموسم الماضي والمركز 12 في موسم 2022-2023، تعاقد مع ماريسكا في يونيو بعدما قاد ليستر سيتي للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في موسمه الأول في المسؤولية.

وقال ماريسكا للصحفيين "لم يتوقع أي منا في هذه الغرفة أن نكون حيث نحن الآن. هذا يعني ويثبت أننا في الاتجاه الصحيح، كما قلت عدة مرات لكنه يثبت أيضا أننا بعيدون عن المنافسة على الثبات والوجود ضمن أفضل الفرق في إنجلترا.

"أعتقد أننا يجب أن نشعر بالرضا عن المركز الذي نحن فيه، ولكن في الوقت نفسه نحتاج إلى معرفة أننا (نستطيع) القيام بالأمور بشكل أفضل".

وقلل ماريسكا باستمرار من فرص فريقه، الذي كلف النادي الكثير من الأموال، في الفوز باللقب رغم بعض الانتصارات الرائعة هذا الموسم.

ولم يحصل تشيلسي الآن سوى على نقطة واحدة من آخر ثلاث مباريات خاضها بالدوري. لكن المدرب الإيطالي قال إن النتائج الأخيرة لا يمكن تجنبها.

وقال "كنا نتوقع هذه النوعية من اللحظات خلال الموسم لأننا نعلم أن ذلك يحدث في كرة القدم. يكاد يكون من المستحيل أن يكون لديك موسم لا تحدث فيه لحظة مثل التي نمر بها الآن".