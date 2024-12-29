ولفرهامبتون يحرم توتنهام من العودة للانتصارات بتعادل مثير في الدوري الإنجليزي

فرض المنتعش ولفرهامبتون واندرارز التعادل 2-2 على مضيفه توتنهام هوتسبير المتعثر بعد هدف متأخر من البديل النرويجي يورجن ستراند لارشن في مباراة ممتعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم ولفرهامبتون بهدف بعد سبع دقائق عن طريق هوانج هي-تشان بتسديدة منخفضة اصطدمت بالقائم بعد ركلة حرة، لكن توتنهام أدرك التعادل بعد خمس دقائق بضربة رأس من رودريجو بنتانكور في مرمى الحارس البرتغالي جوزيه سا بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وأهدر توتنهام فرصة التقدم قبل نهاية الشوط الأول عندما تصدى الحارس سا لركلة جزاء نفذها القائد سون هيونج-مين لكن صاحب الأرض نجح في التقدم بعد أن أطلق برينان جونسون تسديدة من مدى قريب سكنت الشباك.

وجاء الشوط الثاني متكافئا لكن ستراند لارشن أحرز هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 87.

وظل توتنهام يعاني في المركز 11 برصيد 24 نقطة من 19 مباراة - وهي المرة الأولى التي ينهي فيها العام في مركز أقل من السابع منذ موسم 2008-2009.

ويحتل ولفرهامبتون المركز 17 برصيد 16 نقطة ويتقدم بفارق نقطتين على منطقة الهبوط.