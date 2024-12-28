إنتر يهزم كالياري بثلاثية ويتصدر الدوري الإيطالي

سجل أليساندرو باستوني ولاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهان أوغلو ثلاثة أهداف في الشوط الثاني قادت إنتر ميلان للفوز 3-صفر على مضيفه كالياري اليوم السبت والعودة إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ورفع إنتر رصيده إلى 40 نقطة متساويا في ذلك مع أتالانتا الذي يحل ضيفا على لاتسيو في وقت لاحق اليوم.

وافتتح باستوني التسجيل لإنتر في الدقيقة 53 عندما حول الكرة بضربة رأس إلى داخل المرمى بعد عرضية أمام خط المرمى مباشرة.

وفي الدقيقة 71، سجل مارتينيز الهدف الثاني عندما تلقى نيكولو باريلا الكرة من ركلة ركنية وأرسلها إلى منطقة الجزاء ليسددها اللاعب الأرجنتيني في الشباك.

وحسم إنتر المواجهة بشكل كبير في الدقيقة 78 عندما أضاف تشالهان أوغلو الهدف الثالث بركلة جزاء احتُسبت بسبب لمسة يد.