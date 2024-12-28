فوز صعب لبارما على مونزا في الدوري الإيطالي

فاز فريق بارما بصعوبة بالغة على ضيفه مونزا بنتيجة 2 / 1 في افتتاح منافسات الجولة 18 بالدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت.

تقدم بارما بهدف هيرناني من ركلة جزاء في الدقيقة 56، وأدرك مونزا التعادل بهدف بيدرو بيريرا في الدقيقة 85.

وخطف أصحاب الأرض الفوز بهدف لاوتارو فالنتي في الدقيقة 98 ليقتنص بارما ثلاث نقاط ثمينة.

وكان مونزا أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد بابلو ماري في الدقيقة 54.

ورفع بارما رصيده بهذا الفوز إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد مونزا عند 10 نقاط في المركز العشرين (الأخير).

وفي نفس التوقيت فاز جنوه على مضيفه إمبولي بنتيجة 2 / 1.

أحرز ميلان باديلي وكاليب إكوبان هدفي جنوه في الدقيقتين 46 و68، بينما أحرز سيباستيانو إيسبوسيتو هدف إمبولي الوحيد في الدقيقة 74.

ورفع جنوه رصيده بهذا الفوز إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر متخلفا بفارق الأهداف عن إمبولي صاحب المركز الثاني عشر.