5 فرق تتنافس على الانفراد بصدارة الدوري المصري

تتواصل الإثارة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في ظل منافسة مثيرة بين خمسة فرق على الصدارة قبل انطلاق الجولة السابعة من الموسم غدا الأحد.

ويتساوى الزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري في عدد النقاط البالغ 11 نقطة في صدارة الدوري لكن الأهلي لديه مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة مع سموحة.

ويسعى الزمالك للفوز على الاتحاد السكندري عندما يستضيفه غدا الأحد في افتتاح الجولة.

ويأمل السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك في تحقيق فوزه الأول مع الفريق بعد التعادل في مباراتين منذ بداية ولايته التدريبية الثانية مع الفريق.

وطالب جروس لاعبي الزمالك بالتركيز وتنفيذ المطلوب منهم في التدريبات من أجل الاستعداد بجدية للقاء المقبل.

وذكر موقع الزمالك على الإنترنت أن جروس تحدث مع اللاعبين عن نقاط قوة وضعف الاتحاد من أجل استغلالها في المباراة المرتقبة.

كما طالب المدرب إدارة الزمالك بسرعة تدعيم الفريق بمهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسيعتمد جروس في قيادة خط الهجوم على حسام أشرف في ظل عدم قناعته بمستوى التونسي سيف الدين الجزيري وسيعود نبيل عماد لصفوف الفريق بعد انتهاء إيقافه بسبب تراكم الإنذارات.

ويغيب عن الزمالك أمام الاتحاد كل من حمزة المثلوثي لإصابته بكدمة في القفص الصدري ومحمود بنتايك الذي يعاني من إصابة في الكتف ومحمد حمدي بسبب إصابته بشرخ في ضلعين خلال مباراة طلائع الجيش الماضية مع غموض موقف ناصر ماهر من المشاركة.

ويسعى الاتحاد السكندري بقيادة مدربه القبرصي بابا فاسيليو للفوز على الزمالك من أجل العودة للمنافسة على صدارة الدوري بعد تراجعه للمركز السابع برصيد تسع نقاط.

كما يلتقي غدا أيضا حرس الحدود مع طلائع الجيش.

*الانفراد بالصدارة

يلعب الأهلي حامل اللقب بعد غد الاثنين مع مضيفه إنبي في لقاء مرتقب.

ويأمل السويسري مارسيل كولر المنتشي بانتصارات فريقه قاريا ومحليا في مواصلة الفوز حتى ينفرد بصدارة الدوري في حالة تعثر منافسيه.

وربما تشهد صفوف الأهلي عودة مصطفى شوبير لحراسة المرمى ومنح راحة للقائد محمد الشناوي بسبب توالي المباريات.

ويلتقي يوم الاثنين أيضا الجونة مع ضيفه بيراميدز، ويستضيف زد إف.سي فريق بتروجيت ويلعب فاركو مع سموحة.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع المصري يوم الثلاثاء بينما تقام آخر مباريات الجولة يوم الأربعاء بمواجهة الإسماعيلي ومضيفه مودرن سبورت.