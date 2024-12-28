الاتحاد المصري لكرة القدم يكشف عن حزمة عقوبات تطال الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، قرارات لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، التي كانت قد اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، ولم يتم إعلانها في حينه.

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري اليوم السبت أنه تقرر إيقاف البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للزمالك مباراتين رسميتين، وتغريمه مبلغ (خمسين ألف جنيه)، لما بدر منه في مباراة الزمالك والمصري بتاريخ 17 يونيو الماضي.

وأضاف ذات المصدر :"تقرر إيقاف القيد للنادي الإسماعيلي، حتى تمام تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدولية للتحكيم الرياض (كاس) رقم 205 / 8/ 618 بتاريخ 21 فبراير 2020 لصالح نادى النجوم".

وذكر ذات المصدر :"بشأن الشكوى المقدمة من نادى بيراميدز ضد النادي الأهلي، فقد قررت لجنة الانضباط حرمان محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، مع تحذيره لما بدر منه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كما تقرر إيقاف اللاعب خالد محمد عبد الفتاح ثلاث مباريات، لما بدر منه عقب طرده في مباراة الأهلي وبيراميدز".

وأكد أنه تقرر حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من خالد مرتجى أمين صندوق النادي الأهلي، ومحمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير التعاقدات (وقت اتخاذ القرار)، فيما يتعلق بالتحريض على السباب الجماعي وكذلك حفظ الشكوى المقدمة ضد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور فيما نسب إليه.

وأوضح :"بشأن شكوى النادي الأهلي ضد نادى بيراميدز تقرر إيقاف محمود عبد العاطي دونجا لاعب بيراميدز ثلاث مباريات، وتغريمه مبلغ مئة ألف جنيه، لما بدر منه على مواقع التواصل الاجتماعي ضد حكم المباراة، وإيقاف كريم حافظ رمضان سيف الدين لاعب بيراميدز مباراة واحدة لما بدر منه في مباراة الأهلي وبيراميدز عقب نهاية المبارة بين الفريقين ، وإيقاف مروان حمدي لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه مبلغ مئة ألف جنيه، لما بدر منه عقب نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز".

وأشار إلى أنه تقرر الاكتفاء بالعقوبة الموقعة على محمد الشيبي من لجنة المسابقات، بالإيقاف ثلاث مباريات، وتغريمه خمسين ألف جنيه، لما بدر منه في مباراة الأهلي وبيراميدز، مع حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادى بيراميدز، وهاني سعيد، المدير الرياضي، ومحمود عبدالحفيظ محمد عبدالصبور الشهير بـ(زلاكا)، و حارس المرمى أحمد الشناوي. والمدير الإداري لبيراميدز أحمد زاهر.