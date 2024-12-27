رابطة الأندية المصرية تغرم الزمالك 200 ألف جنيه

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة معاقبة الزمالك بـ200 ألف جنية (حوالي 3900 دولار) بسبب هتافات جماهير الفريق الأول لكرة القدم خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا بالجولة السادسة من منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وذكرت الرابطة في بيان رسمي اليوم الجمعة أنه تقرر توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة ومنع المتواجدين من مشجعي الفريق الحاضرين في الدرجة الثالثة يمين من مباراة الاتحاد السكندري المقامة على ملعب نادي الزمالك في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.

وأضافت أنه تقرر إيقاف نبيل عماد علي المهدي لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك للحصول على الإنذار الثالث في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وأوضح أنه تقرر إيقاف أحمد أمين قاسم لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها خمسة آلاف جنية وذلك للحصول على الإنذار الثالث في مباراة فريقه مع الجونة مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري المصري موسم 2024 / 2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.