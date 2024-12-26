جوارديولا: لعبنا بصورة جيدة

بدا بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مذهولا في التعادل 1-1 مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، ووضع وجهه بين كفيه مراراً مع استمرار معاناة فريقه.

وافتتح سيلفا التسجيل في الدقيقة 14 مستغلاً كرة لعبها جيريمي دوكو كرة خلف دفاع إيفرتون ليضعها في الشباك.

لكن إليمان ندياي أدرك التعادل في الدقيقة 36 عندما تسلم كرة هيأها لنفسه قبل أن يطلق تسديدة من منتصف منطقة الجزاء.

ويحتل سيتي، الذي حقق اتصارا واحدا في 13 مباراة بكل المسابقات، المركز السادس في الدوري وقد يتراجع إلى المركز الثامن بنهاية الجولة.

لكن جوارديولا أبدى انزعاجه بعدما سئل عن إيماءاته.

وقال جوارديولا: "لا، هذا غير صحيح. كانت لغة جسدي إيجابية، نعم، لأن الفريق لعب بصورة جيدة جدا. لا أتفق مع ذلك".

ويفتقد سيتي للثقة وهو ما بدا جلياً اليوم بين اللاعبين والمشجعين بعدما أهدر إرلينغ هالاند ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وقال جوارديولا: "علينا أن ننتفض ذهنياً.. الحياة ليست سهلة.. الرياضة ليست سهلة.. عندما ضاعت ركلة الجزاء، كان الوضع على ما يرام كان أمامنا متسع من الوقت للعب".

وأضاف في إشارة إلى مباراتي إيفرتون السابقتين اللتين انتهتا بالتعادل السلبي: "لم تتمكن فرق مثل أرسنال وتشيلسي من التسجيل. صنعنا فرصاً وسجلنا ومن الرائع كيف ركض لاعبو سيتي وقاتلوا. لم تكن بعض المباريات جيدة لكن اليوم، قدمنا أداء جيدا، هذا شعوري.. لكن كرة القدم تتعلق بالفوز، كرة القدم تتعلق بتسجيل الأهداف والا تستقبل أهدافا. في الشهر الماضي أو الشهر والنصف الماضية، لم نتمكن من فعل ذلك".





