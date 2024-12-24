الإصابة تبعد الشهريمن تشكيلة «الأخضر»في خليجي 26

أعلن منتخب السعودية، أمس، استبعاد المهاجم صالح الشهري من التشكيلة المشاركة في كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26» بسبب الإصابة، وسجل الشهري هدفاً من ركلة جزاء في الخسارة 3-2 من البحرين أول من أمس في مستهل مشوار الفريقين في البطولة المقامة في الكويت.

وقال منتخب السعودية عبر حسابه على منصة «إكس»، استبعد المدرب إيرفي رينار اللاعب صالح الشهري، وذلك بناء على التقرير الطبي، بعد تعرضه لإصابة عضلية.

ولن تتمكن السعودية من استبدال الشهري بسبب لوائح البطولة، على عكس ما حدث مع المهاجم فراس البريكان المصاب الذي تم استبداله بالجناح مروان الصحفي قبل ساعات من انطلاق مباراة البحرين.

وتستعد السعودية، التي تسعى للفوز باللقب للمرة الرابعة والأولى منذ عام 2003، لمواجهة اليمن غداً الأربعاء في مباريات المجموعة الثانية.