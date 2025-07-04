شيكابالا نجم الزمالك المصري يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري إعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

ونشر شيكابالا فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"،"الخميس" عنونه بكلمة:"وداعًا"، المنحنى الجنوبي رحلة انتهت ورحلة أخري ستبدأ من قلب المدرجات".

كما قال شيكابالا في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": "كنت قررت الاعتزال بنهاية الموسم الحالي ولكني أجلت الاعلان من أجل محمد عبد الشافي حتى يحصل على حقه بعد الجهود التي بذلها طوال السنوات الماضية، فهو من أعظم الشخصيات التي مرت في تاريخ النادي".

وبدأ شيكابالا مسيرته الكروية في عام 2002 مع الزمالك، حيث لعب معه حتى عام 2005، قبل أن ينتقل إلى باوك اليوناني الذي لعب معه لعام واحد قبل العودة للزمالك مجددا في عام 2006.

وفي الفترة الثانية لشيكابالا مع الزمالك بين عامي 2006 و2014، سجل 34 هدفا في 112 مباراة، وحصل على لقب كأس مصر مرتين عامي 2008 و2013، وتخللت تلك الفترة إعارة إلى الوصل الإماراتي سجل فيها 4 أهداف في 13 مباراة.

وعاد شيكابالا للزمالك في عام 2015 بعد فترة قصيرة مع سبورتنج لشبونة البرتغالي لم يشارك فيها كثيرا، وحصل على لقب الدوري مرتين موسمي 2020/2021 و2021/2022 وكأس مصر أربع مرات كما فاز بلقب كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) عام 2024 وكأس السوبر الأفريقي ثلاث مرات. وكأس السوبر المصري مرتين. وعلى صعيد المنتخب المصري، شارك شيكابالا في 32 مباراة دولية وسجل هدفين.





