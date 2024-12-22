بورنموث يقسو على مانشستر يونايتد بثلاثية في عقر داره بالدوري الإنجليزي

وجه بورنموث ضربة موجعة لآمال مضيفه مانشستر يونايتد في النهوض من عثرته والتقدم لمراكز المقدمة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق بورنموث انتصارا كبيرا 3 / صفر على مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة الـ17 للمسابقة، على ملعب (أولد ترافورد)، معقل الفريق الأحمر.

وافتتح الإسباني ديان هويسين التسجيل لمصلحة بورنموث في الدقيقة 29، فيما أضاف الهولندي جاستن كلويفرت الهدف الثاني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، وتكفل الغاني أنطوان سيمينيو بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 63.

وكانت جماهير يونايتد تأمل في تحسن نتائج الفريق بالبطولة، لاسيما عقب حسمه ديربي مدينة مانشستر عقب تغلبه 2 / 1 على مضيفه مانشستر سيتي في المرحلة الماضية، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن.

وأصبحت هذه هي المرة الثالثة التي يتلقى فيها مانشستر يونايتد الهزيمة صفر / 3 بملعبه بالمسابقة العريقة خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن خسر بالنتيجة ذاتها أمام كل من ليفربول وتوتنهام هوتسبير.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات و4 تعادلات، عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

في المقابل، ارتفع رصيد بورنموث، الذي حقق فوزه الثامن في البطولة هذا الموسم والرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة، إلى 28 نقطة في المركز الخامس.