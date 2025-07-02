الهلال السعودي يضم حمد الله في كأس العالم للأندية

أعلن الهلال اليوم الأربعاء تعاقده مع المهاجم عبد الرزاق حمد الله على سبيل الإعارة قادما من الشباب ليشارك مع الفريق السعودي في كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وبلغ فريق المدرب سيموني إنزاجي دور الثمانية في البطولة المقامة في الولايات المتحدة بعد فوز مثير 4-3 على مانشستر سيتي في دور الستة عشر.

وقال الهلال عبر منصة إكس "المغربي عبد الرزاق حمد الله هلاليا بالإعارة".

وسيستفيد الفريق السعودي من سماح الاتحاد الدولي للعبة ( فيفا) للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بقيد لاعبين جدد في قائمتها بعد نهاية دور الستة عشر وقبل خوض مباريات دور الثمانية في فترة قيد استثنائية إضافية.





