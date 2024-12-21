"سوبر هاتريك" شيك يقود ليفركوزن لاكتساح فرايبورج وتضييق الخناق على بايرن في صدارة البوندسليجا

سجل المهاجم التشيكي الدولي باتريك شيك أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود فريقه باير ليفركوزن حامل اللقب لاكتساح ضيفه فرايبورج 5 /1 اليوم السبت في الجولة الخامسة عشرة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وحسم ليفركوزن الفوز بهدف في الشوط الأول وأربعة أهداف في الشوط الثاني ليحصد ثلاث نقاط غالية أنهى بها مشواره في عام 2024.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ، الذي اكتسح ضيفه لايبزج 5 /1 أمس الجمعة

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم ليفركوزن بهدف سجله شيك في الوقت بدل الضائع بعدما تلقى تمريرة ذكية من فلوريان فيرتز وسط رقابة دفاعية لكنه تعامل مع الوقف بثبات وسدد في الشباك لحظة تقدم حارس فرايبورج.

وبعد مضي ست دقائق من بداية الشوط الثاني سجل فيرتز الهدف الثاني لليفركوزن إثر تمريرة من إيزيكيل بالاسيوس سدد على إثرها كرة قوية بقدمه اليمنى من مسافة قريبة في سقف الشباك.

ورد فرايبورج بهدف في الدقيقة 55 بواسطة الإيطالي فينتشينزو جريفو الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء عرفت طريقها لشباك أصحاب الأرض.

وعاد شيك وسجل الهدف الثاني له والثالث لليفركوزن في الدقيقة 67 بضربة رأس رائعة بعد تمريرة حاسمة جديدة من فيرتز.

ونال شيك لقب هاتريك في الدقيقة 74 بتسجيله الهدف الثالث له والرابع لأصحاب الأرض بتسديدة رائعة من لمسة واحدة بمساعدة النجم المتوهج فيرتز.

وفي الدقيقة 77 نال شيك لقب سوبر هاتريك بتسجيله الهدف الرابع له والخامس لليفركوزن إثر ضربة ركنية من الناحية اليمنى نفذها اليخاندرو جريمالدو وارتقى لها شيك برأسه إلى داخل الشباك.

(د ب أ) ض ي/زم 21/12/2024