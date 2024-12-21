جيسوس يقود أرسنال لفوز كاسح على كريستال بالاس

اكتسح أرسنال مضيفه كريستال بالاس 5/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف تشيلسي الوصيف، والذي يلعب غدا الأحد مع مضيفه إيفرتون، ضمن منافسات الجولة ذاتها، وبفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر ليفربول، الذي يلعب غدا أيضا مع توتنهام ولديه مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كريستال بالاس، الذي تلقى هزيمته الثانية أمام أرسنال في ظرف أربعة أيام فقط، عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم أرسنال في الدقيقة السادسة عن طريق جابرييل جيسوس، قبل أن يدرك إسماعيلا سار التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 14 عاد جيسوس ليسجل الهدف الثاني له والثاني لأرسنال، والخامس شخصيا له في شباك كريستال بالاس، بعدما سجل ثلاثية (هاتريك) في شباك الفريق يوم الأربعاء الماضي في دور الثمانية بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

وسجل كاي هافيرتز الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 38، ثم سجل جابرييل مارتينلي الهدف الرابع في الدقيقة 60، واختتم ديكلان رايس الخماسية في الدقيقة 84.