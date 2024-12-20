سيميوني يتطلع لأول فوز خارج أرضه أمام برشلونة

‭‭‭‭ ‬‬‬‬يسعى دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد، أطول مدرب يقوم بالتدريب في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لتحقيق أول انتصار خارج ملعبه على برشلونة عندما يتواجه الفريقان غدا السبت.

ويحل أتليتيكو ضيفا على برشلونة ولكل منهما 38 نقطة، وهو أمر كان من الصعب تخيله منذ أقل من شهرين، إذ كان برشلونة يحلق في الصدارة بفارق عشر نقاط.

وحقق فريق سيميوني المتألق 11 انتصارا على التوالي في كل المسابقات، ما أدى فعليا إلى محو تقدم برشلونة الذي خاض مباراة أكثر من فريق العاصمة، قبل الجولة الأخيرة هذا العام قبل فترة التوقف الشتوية.

وقال سيميوني للصحفيين اليوم الجمعة "ما كنا نتحدث عنه منذ شهر ونصف هو أن الفريق يعمل بشكل جيد كوحدة واحدة ويبحث عن الفرص في كل مباراة لتشكيل خطورة على مرمى المنافسين والمنافسة والتحسن.

"سنواجه فريقا يلعب بشكل جيد للغاية، يعجبني (اللاعبون) الشبان في منتصف الملعب. رافينيا أحد افضل اللاعبين في الدوري بشجاعته وأسلوب لعبه. لدينا نقاط قوتنا في مباراة ستكون ممتعة بالتأكيد".

ورغم أن أتليتيكو لم يفز خارج ملعبه على برشلونة منذ 2006، فإن سيميوني لا يزال يتذكر كيف حقق الدوري على ملعب كامب نو بالتعادل في آخر مباراة بموسم 2013-2014.

وقال سيميوني الذي قاد الفريق للفوز بالدوري مرتين "إنه أمر جيد عدم فوزي هناك في حياتي. لقد فزت في كل مكان وحققت لقب الدوري هناك.

"إنه تحد للتحسين. لقد كلفنا ذلك الكثير، والأرقام تتحدث عن نفسها. من الواضح أنني لم أجد مفتاح (الفوز خارج أرضه أمام برشلونة)".

واستغرق الوافد الجديد خوليان ألفاريز بعض الوقت ليثبت أقدامه مع أتليتيكو، الذي تألق تزامنا مع زيادة معدل ألفاريز التهديفي، إذ سجل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما 12 هدفا في جميع المسابقات حتى الآن ليتصدر قائمة هدافي الفريق.

وسجل ألفاريز أهدافا أكثر من أنطوان جريزمان وألكسندر سورلوث، أحد هدافي الدوري الإسباني الموسم الماضي، لكنه يجلس على مقاعد البدلاء هذا الموسم.

وقال سيميوني "مع لاعبين من عيار خوليان، من الصعب إضافة شيء لما يقدمه في الملعب.

"علينا محاولة إحاطته بلاعبين يمكنهم إبراز أفضل ما لديه، ومن هنا، فإن تمركزه في المباريات القليلة الماضية يمنحه المزيد من الحرية لتقديم ما يقدمه.

"أود أن أضع سورلوث وجريزمان وخوليان معا (في تشكيلة واحدة)، ولكن سيصبح باقي الفريق مكشوفا".