الإصابة تبعد روبن دياز عن مانشستر سيتي 4 أسابيع

تلقى مانشستر سيتي ضربة جديدة بعد تعرض مدافعه البرتغالي روبن دياز، لإصابة ستبعده لمدة أربعة أسابيع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، كشف عن إصابة عضلية للمدافع البرتغالي الدولي، حيث شعر بها في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها الفريق أمام مانشستر يونايتد في الديربي الاسبوع الماضي.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "بعد 75 دقيقة أمام مانشستر يونايتد شعر بشيء ما".

وأضاف: "أنه قوي وأراد البقاء على أرض الملعب، لكنه الآن مصاب".

وأوضح جوارديولا أيضا أن البرازيلي إيدرسون، حارس المرمى، مشكوك في مشاركته أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي غدا السبت.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يأمل فيه سيتي، الذي خسر ثماني مباريات في آخر 11 مباراة خاضها بكل البطولات وحقق فوزا وحيدا، في أن يبدأ في إيجاد حلول لأزمة الإصابات المتوالية.

وعاد الثنائي جون ستونز وماتيو كوفاسيتش للمشاركة، حيث تواجدا على مقاعد البدلاء في مواجهة مانشستر يونايتد، فيما قد يعود المدافع مانويل أكانجي إلى المشاركة من خلال مباراة أستون فيلا.

وقال جوارديولا: "عاد مانويل أكانجي وجون ستونز إلى التدريب في الأيام الماضية وهذا أمر رائع بالنسبة لنا، كلما زاد عدد العائدين من الإصابة كلما كان ذلك أفضل".

وعاد المدافع ريكو لويس من الإيقاف، لكن المدفع الآخر ناثان آكي سيواصل الغياب بسبب مشكلة في الفخذ، فيما يتواصل الغياب الطويل للثنائي رودري وأوسكار بوب.