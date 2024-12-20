احكموا بعد 19 مباراة.. سلوت يكشف فرص ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي

قال أرنه سلوت مدرب ليفربول اليوم الجمعة إنه من المبكر للغاية تقييم فرص فريقه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم تصدره لجدول ترتيب المسابقة.

ويتقدم ليفربول بفارق نقطتين على تشيلسي بعد 15 مباراة، كما يتقدم بفارق ست نقاط عن أرسنال الثالث، لكن المتصدر لعب مباراة أقل بعد تأجيل مباراته مع إيفرتون بسبب الظروف الجوية السيئة.

وأبلغ سلوت الصحفيين "احكموا على جدول الترتيب بعد 19 مباراة (منتصف الموسم) لأن جميع الفرق حينها ستكون قد واجهت بعضها.

"ربما كنا محظوظين بعض الشيء فعلى سبيل المثال تلقى أرسنال الكثير من البطاقات الحمراء في بداية الموسم ولهذا فقدوا نقاطا.

"حصلنا حتى الآن على بطاقة حمراء واحدة وفقدنا نقاطا. لدينا الآن مباراة خارج ملعبنا أمام توتنهام، والتي لعبها أرسنال بالفعل في بداية الموسم، كما لعب تشيلسي هناك أيضا.

"لا تنظر إلى مركزك خلال الموسم، بل أين وصلت في نهايته".

ويحل ليفربول ضيفا على توتنهام بعد غد الأحد في مباراة تسبق مواجهة الفريقين في قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

وتغلب توتنهام 4-3 على مانشستر يونايتد في دور الثمانية أمس الخميس، بعد يوم واحد من تقدم ليفربول إلى قبل النهائي بفوزه 2-1 على ساوثامبتون.

وقال سلوت "ستكون مباراة مثيرة للاهتمام، لكن أي مواجهة كانت ستكون مثيرة للاهتمام بوجود أربعة فرق كبيرة في القرعة، لذلك لم تكن هناك أي مباراة سهلة".

وقال المدرب الهولندي إنه من محبي أسلوب المدرب أنجي بوستيكوجلو وفريقه، مضيفا أنه يود أن يرى توتنهام يفوز بالدوري الأوروبي، الذي يحتل فيه المركز التاسع في الترتيب.

وقال سلوت "آمل أن يفوز بلقب. ليس كأس الرابطة ولكنني من أشد المعجبين بفريقه في الدوري الأوروبي. يتحدث الناس عن الألقاب والبطولات وهذا أمر مهم للغاية.

"بالنسبة لي، أسلوبه في اللعب أكثر أهمية، وإذا استطاع أن يجمع بين ذلك والفوز بشيء ما، فسيكون ذلك مفيدا لكرة القدم بشكل عام.

"من الممتع أن نشاهد توتنهام في كل مرة، وفي بعض الأحيان تكون النتائج ضده، ولكنني أعتقد أنه أحد الفرق القادرة على الفوز على (مانشستر) سيتي".