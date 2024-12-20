أموريم مدرب يونايتد يشيد بشجاعة لاعبيه رغم الخسارة من توتنهام

أ شاد روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد بشجاعة لاعبيه بعد الانتفاضة خلال الخسارة 4-3 أمام توتنهام هوتسبير في دور الثمانية من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم أمس الخميس، لكنه قال إن فريقه خسر أمام صاحب الأرض الأكثر فاعلية.

وتأخر يونايتد 3-صفر بعد وقت قليل من نهاية الاستراحة، لكنه سجل هدفين في غضون سبعة دقائق ليعود إلى المباراة وواصل الضغط حتى بعدما سجل سون هيونج-مين الهدف الرابع لتوتنهام.

وأبلغ أموريم شبكة سكاي سبورتس بعد المباراة "انفصلنا (عن بعضنا) في بداية الشوط الثاني، كانت لحظة صعبة بالنسبة لنا، لمدة عشر دقائق تقريبا. ثم عدنا، أعتقد أننا قمنا بعمل رائع. "أعتقد أنه إذا نظرت إلى المباراة بأكملها فإننا كنا الفريق الأفضل ولكنه (توتنهام) كان أكثر فعالية.

خسرنا المباراة ولكن انتفاضة اللاعبين كانت مهمة حقا بالنسبة لي. "بشكل عام، كانت مباراة جيدة لكن لا يوجد طعم لذلك لأننا لم نفز، نحتاج إلى التركيز على المباراة التالية".

وقال أموريم، الذي تولى المسؤولية خلفا لإريك تن هاج في نوفمبر الماضي ، إن يونايتد، صاحب المركز 13، لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يتمكن من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف "نحن نتحسن كفريق... هدفنا هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. كم من الوقت سيستغرق الأمر؟ لا أعرف لكن هذا هو هدفنا". ويستضيف يونايتد فريق بورنموث صاحب المركز السادس بعد غد الأحد.

