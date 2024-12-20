توتنهام يقصي مانشستر يونايتد برباعية مثيرة ويبلغ قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أكمل توتنهام هوتسبير عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم. وحقق توتنهام انتصارا مثيرا 4 / 3 على ضيفه مانشستر يونايتد، في دور الثمانية بالعاصمة البريطانية لندن.

وافتتح دومينيك سولانكي التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 15 فيما أضاف ديان كولوسيفسكي للفريق اللندني في الدقيقة 47، ليعود سولانكي لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثالث لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 54. وانتفض مانشستر يونايتد مستغلا التراجع النسبي في أداء توتنهام، ليقلص الفارق بعدما أحرز هدفين عبر جوشوا زيركزي وأماد ديالو في الدقيقتين 63 و70.

وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما أحرز هيونج مين سون الهدف الرابع لتوتنهام في الدقيقة 88، غير أن جوني إيفانز سجل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 90، ليحاول الفريق الأحمر اقتناص هدف التعادل والدفع باللقاء للوقت الإضافي ولكن دون جدوى.

وبات هذا هو الفوز الثاني لتوتنهام على مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بعدما سبق له الفوز 3 / صفر على الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) في ملعب (أولد ترافورد) بالدوري الإنجليزي الممتاز في سبتمبر الماضي.

يذكر أن أندية ليفربول (حامل اللقب)، وأرسنال ونيوكاسل يونايتد، حجزت مقاعدها في المربع الذهبي بالبطولة أول أمس الأربعاء.